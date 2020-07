José Yuraszeck hace pebre a Carlos Heller: "Sus últimos seis años a la cabeza del club fueron un desastre"

La semana pasada, Universidad de Chile anunció la salida de su presidente, José Luis Navarrete, y la llegada de Cristián Aubert como su reemplazo. El cambio generó una ola de reacciones en los referentes del club, entre ellos, la aprobación de Johnny Herrera por el nuevo timonel.

Además del ex capitán azul, José Yuraszcek también se refirió a la llegada de Aubert a la presidencia del club: "Es una gran noticia porque es una gran persona, profesional muy capaz y sobre todo sabe organizar a los grupos de trabajo, los gerentes. Sabe relacionarse muy bien con los jugadores, es directo, claro y cercano, pero muy firme".

En esa misma línea, el ex presidente del club recordó el ajetreado paso de Carlos Heller en la dirigencia: "Espero que cambie la administración de Azul Azul, porque la verdad los últimos seis años de Heller a la cabeza han sido un verdadero desastre".

"A la U no le ha ido bien, le ha ido mal, han contrato muchos jugadores, muchos de ellos muy malos. No ha habido un proyecto que mire hacia el futuro y pienso que Cristian (Aubert) va a dar un contexto de un proyecto de futuro y eso me parece muy bien", añadió en conversación con Radio ADN.

Finalmente, Yuraszcek habló de las ganas de Aubert por retomar el poryecto estadio para la U: "A todo dirigente de la U le encantaría darles un estadio a los hinchas, un estadio que sea azul azul y creo que no es fácil. Muchos lo intentamos, pero hoy día nadie quiere un estadio cerca de sus casas por las aglomeraciones".

José Yuraszeck estuvo al mando del club entre 2012 y 2014, después del exitoso paso de Federico Valdés y antes de Carlos Heller

"Espero que Cristián logre dar vuelta la tuerca en esto, pero si no, bueno seguiremos jugando en el Estadio Nacional que es la casa de hoy de la U y si no fuera por la U, estaría siempre vacío", cerró.