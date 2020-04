José Rojas y su salida de la U: "Beccacece dijo que era decisión de los dirigentes, y los dirigentes que era decisión de Beccacece"

José Rojas fue el capitán de Universidad de Chile en la época más exitosa del club, cuando de la mano de Jorge Sampaoli fue tricampeón nacional y campeón de la Copa Sudamericana.

El Pepe abandonó el equipo que lo vio nacer a fines de 2015, justo cuando llegó Sebastián Beccacece al cuadro azul.

En entrevista con La Magia Azul en Redgol, el actual defensa de Curicó Unido cuenta qué pasó.

Cuando él llega a la U yo terminé contrato y no me renovaron. Me dijo que era decisión de los dirigentes y los dirigentes que me decían que fue por Beccacece. Nunca se va a saber quién dice la verdad cuando empiezan con ese pimponeo

Consultado si estaba decepcionado del ex ayudante de Jorge Sampaoli, el defensa asegura que no. "No soy rencoroso, trato de desear siempre el mayor de los éxitos. ¿Y si fue decisión de él? No me siento desilusionado", cerró.