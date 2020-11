Víctor Hugo Castañeda le da su bendición a José Luis Sierra: "Da lo mismo si a mi me gusta o no me gusta, lo importante es que le vaya bien no más"

Universidad de Chile vive horas claves para definir a su nuevo entrenador que reemplazará en el cargo a Hernán Caputto y tomará las riendas del equipo en la segunda rueda del Torneo Nacional.

Uno de los más firmes candidatos es José Luis Sierra, quien si bien es cierto cuenta con el visto bueno de la regencia, su nombre crea controversia en la parcialidad azul por su pasado en Colo Colo.

Al respecto Víctor Castañeda conversó con Redgol y consultado si le gusta el Coto para la U, contestó que "da lo mismo si a mi me gusta o no me gusta, lo importante es que le vaya bien no más".

Sobre el rechazo que provoca Sierra en una parte de la fanaticada azul, VHC cree que "el hincha es bien especial. El hincha de la U es más hincha que todos los de los otros clubes y si el equipo gana los primeros dos o tres partidos, el hincha se va a olvidar de su paso por Colo Colo".

Castañeda además confía en las condiciones del mundialista en Francia 1998. "El resultado es positivo, donde ha ido le fue bien. Salió campeón en Colo Colo, en la Unión Española, en Arabia Saudita, sus equipos tienen un patrón de juego, una identidad", afirmó.

Agregando que "esperemos que en la U le vaya bien, es otra cosa, acá hay que rendir exámenes todas las semanas".