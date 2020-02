José Luis Navarrete: "Si tenemos que perder puntos por violencia, los perdemos"

José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul conversó con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa y dentro de los temas tocados por el mandamás, estuvo el de la posibilidad de perder puntos por culpa de la violencia en los estadios.

"Si es un acuerdo de presidentes, tengo que apoyar esa moción. Si tenemos que perderlos por violencia, los perdemos. No tengo objeción. Tengo que apoyar esa medida porque si quiero erradicar la violencia de los estadios, y nuestros hinchas estarían perjudicando al equipo, eso no se puede discutir", aseguró.

En todo caso esta es una idea que aún no se confirma y así lo explica el propio Navarrete. "No me puedo oponer, pero es materia de presidentes acordar de manera más clara las medidas respecto a la violencia generada por los hinchas", comentó.

El dirigente cuenta que en su mandato tienen un objetivo claro: "sacar a los delincuentes de los estadios y que vuelva la tranquilidad".