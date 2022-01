El ex defensa de Universidad Católica y la selección chilena, de largo recorrido por el fútbol italiano y el Salzburgo de Austria, Jorge Vargas, no está nada contento con la definición del Campeonato Nacional 2021, que tras el cierre del telón se siguió y se sigue jugando fuera de la cancha.

Desde la ANFP decidieron diluir la desafiliación de Deportes Melipilla y “sólo” le quitó seis puntos a Los Potros por la polémica de los dobles contratos. Así, el cuadro de la Región Metropolitana desciende directamente a Primera B mientras Huachipato se salva pasando a jugar la promoción ante Copiapó. Curicó Unido sale libre de polvo y paja y elude el repechaje manteniendo la categoría definitivamente.

“Es raro que en las últimas fechas pasen cosas extrañas, yo pensaba que con el tiempo podían mejorar las cosas en el fútbol chileno, pero me doy cuenta que siempre las últimas fechas son especiales en el campeonato chileno, ni siquiera en Bolivia pasan cosas así. Si queremos aspirar a ir a un Mundial, y las cosas no están claras, estas situaciones le hacen mal al fútbol en general”, dijo Vargas en conversación con Paulo Flores y RedGol.

Potencia agregó que “las cosas están mal, Huachipato bajó en cancha y ahora juega la promoción contra Copiapó, que se le fue el entrenador antes de jugar esa final y sin saber lo que iba a pasar, siempre pasan cosas raras”.

Pero eso no fue todo, pues el ex zaguero aseguró que, a su juicio, Unión La Calera “le regaló” el triunfo a Universidad de Chile en la fecha final para que sentenciaran la permanencia, salvándose definitivamente del descenso. Cabe recordar que durante varios minutos del duelo los azules estuvieron en Primera B, esto antes de marcar tres goles sobre el epílogo para revertir la derrota que los hundía.

“La policía tiene que estar encima de los equipos en las últimas fechas, tienen que estar al tanto de todo, hasta revisar los teléfonos de los involucrados, es anormal que pasen estas situaciones. Acá en Europa, por ejemplo, se intervienen los teléfonos. Que La Calera le regale el partido a la U no puede ser, porque todos saben que se lo regaló. No hay un audio para acusar a los involucrados, son sólo especulaciones. Pero insisto: La Calera le regaló el partido a la U y nadie hace nada”, manifestó Vargas.

El otrora jugador de la Roja complementó que “no me sorprende que un equipo como Huachipato, yo jugué ahí, que ahora hizo mal las cosas futbolísticamente, no baje. Curicó también, que se salve por secretaría, me parece demasiado extraño. Si habían dobles contratos se tendría que haber revisado todo antes de tiempo, no en la última fecha”.

Jorge Vargas sentenció que “Huachipato estaba entrenando desde hace mucho tiempo y Curicó estaba de vacaciones. Melipilla baja así, uno puede decir que es justicia, pero el problema viene de mucho tiempo atrás, no hay una limpieza en el fútbol chileno”.