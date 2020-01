Jorge Segovia vuelve a la pelea y explica cómo la U clasificó "mágicamente" a Copa Libertadores

Como "una farsa" calificó el propietario de Unión Española, Jorge Segovia, la decisión de la ANFP para definir al Chile 4 de la Copa Libertadores en un partido de definición, que ganó Universidad de Chile por no presentación de los hispanos.

En conversación con Radio Agricultura, el empresario aseguró que la ANFP favoreció a la U con su decisión y que el cupo habría sido de Unión de manera directa si no hubiera estado "un equipo grande" en la controversia.

"Evidentemente habría sido distinto, eso ya lo sabemos, es lo habitual, la presión del club grande para perjudicar al club más pequeño. A lo mejor somos más pequeños en número de hinchas, pero no en dignidad. Si la decisión hubiera sido al contrario, no tengo la menor duda de que este partido no se habría jugado", sentenció Segovia esta mañana.

El dirigente recordó que "Unión Española fue de los pocos equipos que votó que se siguieran jugando los dos campeonatos, de liga y de copa. Además, el último partido de liga que se jugó fue el nuestro con Cobresal, demostramos con hechos que queríamos jugar".

"En cambio, la U votó que se acabaran los campeonatos porque estaban en riesgo de descenso. Y, oh casualidad, mágicamente cuando se salvan, se dice que la Copa puede continuar porque la U puede arañar un cupo a la Copa Libertadores. No nos prestamos para esta farsa, no nos pidan que nos hagan partícipes de esta farsa", detalló.

Segovia recurrió a la FIFA por esta situación, en búsqueda de una reparación moral. "Y no descartamos una reparación económica", agregó. El recurso fue aceptado por el ente rector y pondrá al frente a la ANFP y la resolución establecida para este conflicto.

"Nosotros no perdimos la opción de ir a Copa Libertadores, la ganamos en la cancha. Se nos quitó algo que ganamos justamente y eso lo saben los hinchas de Unión y todo Chile. Los campeonatos de Liga y Copa se terminaron en noviembre por las circunstancias que se conocen, eso se votó y se aprobó", explicó Segovia.

"Y curiosamente, después de eso y de que correspondía el cupo a Unión, mágicamente se cambia lo que se había acordado y se decide que se tiene que jugar un partido en enero, fuera de plazo, con distintos jugadores, no de ida y vuelta, porque lo decide la ANFP. Por la dignidad de Unión como equipo, no podíamos participar de esa farsa. Lo dijimos y lo hicimos. Cumplimos nuestra palabra porque somos coherentes", completó el mandamás hispano.