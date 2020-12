Jorge Segovia deslenguado total: “La U debió descender y no lo hizo por el arreglín de la ANFP”

Jorge Segovia reapareció y, como ha sido costumbre, lo hizo pierna en ristre en diálogo con Los Tenores de la Tarde de radio ADN, donde le pegó flor de palo a Universidad de Chile y a la administración anterior de la ANFP, encabezada por Sebastián Moreno, por lo que consideró un “arreglín” para evitar la caída azul a la B.

Consultado sobre un posible descenso este año tanto del Romántico Viajero como de Colo Colo, Segovia dijo que “no creo que le haga ningún favor a la industria que descienda un club de mayor hinchada, ninguno de los dos. Sería mala noticia. Pero deben descender. La U debió descender el año pasado y no lo hizo por el arreglín de la ANFP. No creo que sea bueno, pero si hay justicia y equidad, puede llegar a pasar y no es ningún drama”.

“Creo que la ANFP, dentro de las circunstancias que se viven, ha tratado de hacer lo mejor. Me refiero a la actual administración, no la anterior. Se hace lo posible. Lo importante es que se pueda terminar el campeonato y ahí se vea quiénes son los mejores y quiénes no tanto”, abundó.

Asimismo, tuvo palabras para los dichos de Lorenzo Antillo, quien habló de una “operación salvataje de Colo Colo”. “No quiero ponerme en esa hipótesis. Todos vimos lo del año pasado con la U, es una evidencia. Afortunadamente, esa administración de la ANFP ya no está y espero que la actual no se preste para algo tan impresentable como eso”, resaltó.

“El campeonato se podía haber terminado. Unión Española jugó su partido cuando correspondía. Si hubiera habido voluntad, se terminaba. No se quiso, es mi opinión, porque había que favorecer un club que se iba a Primera B, vamos, eso es lo que pasó. Si no lo vieron, me llamaría la atención. ¿Les cabe alguna duda que no se podía terminar el campeonato con las debidas precauciones y seguridades? Ahora se está jugando en una circunstancia mucho más grave. Cuando hay voluntad, se puede”, completó.

Aprovechando el tema, repasó de nuevo a Harold por sus dichos con respecto a que no sería tan “grave” un descenso de Colo Colo.

“Con Colo Colo no tengo ningún problema, tampoco con Mayne-Nicholls, pero creo que un dirigente deportivo hay cosas que no puede decir. No me imagino al vicepresidente del Real Madrid, Barcelona o Manchester City diciendo que ‘da lo mismo bajar a segunda división’. Hay que tener coherencia. Hay una responsabilidad en un puesto y no puede dar por válido el mayor fracaso de un club”, disparó.

Finalmente, el español recalcó que “me llamó la atención ese comentario de una persona que se ha dedicado a dar lecciones a los demás cuando tiene mucho que callar. Ofende al fútbol y no se debe hacer. Hay comentarios que no se pueden hacer bajo ningún concepto, creo yo, siendo dirigente. Siendo hincha se puede comentar lo que uno quiere. Hay un respeto para el club. Un cierto agradecimiento. Además él trabaja ahí. Es una opinión, puedo estar equivocado. Yo, desde luego, jamás diría alguien así de Unión Española ni lo consentiría de ninguna persona que trabaje en el club.