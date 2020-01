Jorge Segovia: “Si el Chile 4 se lo adjudican a la U, el lunes acudiremos a la FIFA”

Este viernes Unión Española se ha dedicado de confirmar con distintas voces que no se presentarán a disputar la semifinal de Copa Chile ante Universidad de Chile, partido programado para este sábado en La Serena.

Sin embargo, una de las voces que más revuelo ha generado en el entorno del fútbol nacional ha sido Jorge Segovia, propietario del equipo hispano, quien primero a través de las redes sociales publicó un polémico mensaje y ahora, en conversación con Los Tenores de la tarde en ADN, insinuó que las instituciones del fútbol chileno actuaron en beneficio de la U, en desmedro de lo que se acordó en el Consejo de Presidentes.

“Somos consecuentes con lo que dijimos. Para otras personas parece normal cambiar de opinión, pero para nosotros no. Siempre dijimos que el cupo de Chile 4 nos pertenecía. En otro ámbito, fuimos de los pocos equipos que quisimos jugar todos los torneos. De hecho, Unión jugó ante Cobresal el último partido. Fueron otros equipos los que no quisieron seguir jugando. Esos equipos que no quisieron jugar la liga, ahora quieren jugar la Copa. No nos prestamos para una farsa”, señaló.

Agregó que “el presidente de la ANFA (Justo Álvarez) dijo que el cupo le pertenecía a Unión Española. Aquí se quiso terminar un campeonato, porque continuar ese campeonato ponía en peligro el descenso de un equipo concreto, que todos conocemos. Pero luego se quiso ayudar a ese equipo por si pescaba un cupo para la Copa Libertadores haciendo un arreglo en un campeonato que ya no es el mismo, ya no son los mismos jugadores, las mismas fechas y las mismas bases. No tiene nada que ver con la Copa Chile el partido que hipotéticamente se tenía que jugar este sábado. Por eso no participamos”.

Al ser consultado si hubo negociaciones para jugar la semifinal, expresó que “desconozco ello. Lo único que sé es que el presidente de la ANFP no ha sido capaz, en todo este periodo, en levantar el teléfono para llamar al presidente de Unión Española. Creo que entre sus obligaciones está en llamar y explicar la situación. Ahora, no sé si habló con el presidente de la U”.

Sobre la misma línea, afirmó que el elenco de Santa Laura presentará el lunes un reclamo formal a la FIFA, si se le adjudica el Chile 4 a Universidad de Chile.

“Vamos a pedir a la FIFA, si el cupo se le adjudica a la U, que obligue tanto a la Federación de Chile como a la ANFP que incluya la jurisdicción del TAS en sus estatutos. Es curioso que ninguna de las dos instituciones incluya dentro de sus estatutos de asistir al TAS si existe alguna discrepancia deportiva, cosa que la FIFA obliga en su reglamento”, dijo.

“Estamos en un absolutismo legal, en manos de la Federación y la ANFP de lo que ellos decidan no se puede acudir a un tribunal ordinario, porque la FIFA lo prohíbe. Tampoco podemos acudir al TAS, que es el deportivo. Una vez que se arregle este tema, vamos acudir al TAS para que se nos compensen por el daño deportivo y económico que estamos sufriendo”, mencionó.

Finalmente, agradeció a los jugadores y directivos por respetar la decisión del club por no presentarse a disputar la semifinal de Copa Chile. “Agradecimiento hacia los jugadores de Unión. Aguantaron muchas presiones, pero dieron un ejemplo de profesionalismo. Ellos se alinearon con el club, porque la ética está arriba por sobre todas las cosas”.

De esta manera, se ratifica que la teleserie por el Chile 4 continuará por un largo tiempo más o hasta que alguna institución pertinente en estos temas dictamine un veredicto definitivo.