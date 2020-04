Jorge Lulo Socías cuenta su drama económico y prende el ventilador para criticar al fútbol: "Desde que entraron estos empresarios extranjeros chantas se chacreó todo"

El entrenador Jorge Socías, más conocido como Lulo, está en el corazón de los hinchas de Universidad de Chile, al ser el gestor técnico del bicampeonato de 1994 y 1995.

Pero el ex DT azul pasa por un duro momento económico, porque debido a la crisis mundial por el coronavirus, no puede abrir su negocio de repuesto de autos en la popular Avenida 10 de Julio.

Socías contó en Las Últimas Noticias que debió a acogerse a la Ley de Protección de Empleos para así poder seguir a flote.

"Si esto sigue, muchísimos locales se van a ir a la quiebra, y por eso es tan dramático. Yo, la verdad, no sé cuánto más aguante el negocio, pero esto se va a ir a la cresta", dijo sin tapujos.

"¿Tú crees que la gente va a ir a comprar un repuesto de auto? Todos están en otra y no hay poder adquisitivo para arreglar o enchular el auto", agregó sobre su negocio en particular.

Acerca de cómo ha podido seguir adelante estos días contó que "de momento, y gracias a que he sido ordenado, he podido capear este mes, pero ya después yo sinceramente no sé que voy a hacer. No es mucho lo que me queda, pero no sé cuánto más puedo capear".

Por último, Lulo Socías aprovechó el momento y habló de lo que más sabe, el fútbol, y no tuvo problemas en criticar a los empresarios que han aparecido en el balompié nacional.

"Desde que entraron estos empresarios extranjeros chantas se chacreó todo. Llevan a sus entrenadores para que les pongan a sus jugadores y terminan siendo puros paquetes (…) cuando la generación de oro termine, Chile no tendrá nada", analizó.