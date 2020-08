Jorge Barril revela que es hincha de Universidad de Chile y Marcelo Salas: "Era un exquisito"

El buen momento de Alexis Sánchez en Italia ha levantado el rating de Jorge Barril en Chile. El reconocido relator de ESPN tiene su lado chileno y lo asume en una entretenida conversación con La Redgoleta de RedGol.

"Ha coincidido que para mí Alexis es un jugador extraordinario y esto generó una empatía en todos los amigos chilenos que me han hecho sentir cotidianamente y eso para mí es muy placentero", explica el periodista argentino.

Es que el feedback con el público nacional es muy importante. "La gran mayoría de la gente suele ser muy respetuosa, participa. No me tiene que elogiar, con que dé una opinión del partido me completa. Después si a uno le gusta el relato, por supuesto que me pone muy feliz, de verdad: no es una declaración de forma. Cada elogio que recibo para mí es una enorme satisfacción", asegura Barril, integrante de La Dupla del Calcio con Vito de Palma.

Pese a la cercanía y su carrera en el deporte, el narrador trasandino no conoce Chile, aunque su amigo Marcelo Espina lo promociona. "Esto es algo que tengo anotado como deuda en mi vida. Me ha tocado viajar por muchos lugares en el mundo. Habíamos programado un viaje con mi esposa, no se terminó realizando. Hablé con Marcelo, me averiguó todo y es mi deuda. Tengo referencias muy buenas de Chile en todo sentido y esto", apunta.

Jorge Barril cumplirá veinte años trabajando ininterrumpidamente en ESPN (Instagram)

También tiene un referente futbolístico en Chile. "Tengo una relación de amistad con Bam Bam (Zamorano), de los nuevos me encanta Erick Pulgar. Bravo es un arquero extraordinario. Pero siempre destaqué un delantero como uno de los mejores definidores que vi en mi vida y lo digo en serio. Y estoy hablando del Matador Salas", revela.

De ahí se origina su gusto por un equipo chileno. "Espero que esto no desate el fastidio de nadie", advierte: "Marcelo provocaba en mí una admiración, con la jerarquía que definía, siempre al lado del palo, con sutilezas, era un exquisito".

"Y tengo simpatía por la U de Chile. Muchas veces bromeo con Marcelo Espina, que es mi amigo y obviamente tiene su corazón cacique. Yo a la distancia soy un romántico viajero, y no mucho más que eso", subraya.

Como fan del Inter de Milán, menciona a otro club chileno. "Otro equipo chileno que me cae simpátoco es Huachipato, por el tema de la camiseta", asegura en alusión al negro y azul que llevan los de la usina, al igual que el nerazzurro de los italianos.