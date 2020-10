Jonathan Zacaría y su partida de Universidad de Chile: "Hoy me toca despedirme, es difícil por el tiempo que me toco estar en el club"

Jonathan Zacaría es uno de los damnificados de la búsqueda de refuerzos en la que está inmersa Universidad de Chile.

El volante que llegó en 2016 estaba desgarrado y como ocupa plaza de extranjero, en el segundo piso del Centro Deportivo Azul tomaron la decisión de rescindir su contrato para hacer un cupo de cara a la segunda rueda.

"Hoy me toca despedirme es difícil por el tiempo que me tocó estar en el club.. quiero agradecer a cada persona que trabaja en el club por el cariño y afecto que siempre me dieron", escribió el trasandino en su cuenta de Instagram.

El jugador que sufrió lesiones importantes con la camiseta de la U, reconoció el apoyo de los fanáticos en esos momentos adversos.

"A los hinchas por el apoyo incondicional dentro y fuera de la cancha, mucho más cuando me tocaron las malas siempre enviando mensajes de fuerza.. agradecer a cada uno de mis compañeros y amigos que dejo .. por el día a día compartido. Muchas gracias a todos!!!", cerró.