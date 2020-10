Jonathan Zacaría refuerza a Aldosivi de Argentina y se reencuentra con Ángel Guillermo Hoyos

Jonathan Zacaría puso fin a su accidentado paso por Universidad de Chile entre 2016 y 2020. El extremo izquierdo pasó varios meses fuera de las canchas por graves lesiones que truncaron su etapa en el cuadro laico.

Es por esto que el argentino fue uno de los damnificados de la búsqueda de refuerzos en la que está inmersa Universidad de Chile. "Hoy me toca despedirme es difícil por el tiempo que me tocó estar en el club.. quiero agradecer a cada persona que trabaja en el club por el cariño y afecto que siempre me dieron", escribió hace unos días el trasandino en su cuenta de Instagram.

Ahora, Zaca dio vuelta la página y ya encontró nuevo club. Se trata del Aldosivi de Argentina, equipo donde se reencontrará con Ángel Guillermo Hoyos. El estratega argentino consiguió el Clausura 2017 del fútbol chileno con Universidad de Chile, con Zacaría como jugador azul.