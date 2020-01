Jonathan Zacaría: "Fueron dos años complicados y la U me bancó. Ahora a dar vuelta la página y aprovechar"

Jonathan Zacaría firmó su renovación de contrato con Universidad de Chile y está confirmado entre los jugadores de Hernán Caputto para el exigente 2020 que tendrán los azules.

El amargo pasado para el atacante argentino queda atrás y tras su extensión de vínculo compartió sus emociones en el sitio oficial del Chuncho.

“Feliz por esta oportunidad y poniéndome bien a punto para el inicio del torneo. Agradecer al club. Fueron dos años complicados y ahora a dar vuelta la página, es un nuevo año con otras expectativas. Espero poder ayudar a mis compañeros”, dijo Zacaría.

Agregó que “terminé entrenando el año pasado y me estaba sintiendo bien, me hacía falta una pretemporada. Estoy con ganas de afrontar el nuevos desafíos”.

Entre los desafíos sostuvo que “en lo personal está volver a las canchas, que hace mucho tiempo no estoy. En lo grupal hay que conseguir los objetivos y dejar a la U en lo más alto, que es donde debe estar”.

Sentenció que “estoy muy agradecido de los hinchas por el cariño que me brindaron mientras estuve fuera de las canchas, son incondicionales. Cuando me toque defender la camiseta lo haré como lo hice siempre. Y el club que me bancó estos dos años, Voy a tratar de aprovechar al máximo”.