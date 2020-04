Johnny Herrera y el coronavirus: "La gente todavía no entiende, a uno no le cae la teja hasta que le toca"

Johnny Herrera le dio una entrevista a La Tercera donde dejó en evidencia lo triste que está por la muerte de su madre Gladys Muñoz a raíz del coronavirus.

Por lo mismo el arquero asegura que "la gente todavía no entiende. A uno no le cae la teja hasta que le toca. Es así. Yo ya había dicho que tenía miedo por mi mamá y mi hijo. La gente no entiende lo que es este virus".

Recordemos que el jugador se enteró del estado de salud de su madre cuando estaba en Viña del Mar y tuvo que viajar de urgencia a Temuco manejando su automovil hasta ese lugar.

Luego participó en el funeral de su madre por eso cuenta la exprerienca posterior. "Yo no he visto a mi hijo y a mi señora desde la madrugada que me fui a Temuco. Y cumpliré todo a cabalidad porque no quiero ser ningún pequeño riesgo para nadie. Esto está empezando en Chile. De acá a cuando pase el invierno será duro, será difícil", cerró.