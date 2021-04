La crítica de Johnny Herrera tras el Superclásico: "La U tuvo, pero le faltó el detallito de siempre en el Monumental"

Universidad de Chile no pudo romper su maldición en el Estadio Monumental y este sábado completó 20 años sin saber de victorias. Los azules cayeron por la cuenta mínima ante Colo Colo en un partido duro y que se definió en una jugada colectiva.

Johnny Herrera analizó el encuentro y dejó sus sensaciones por lo ocurrido en la cancha de Pedrero. En la última edición de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, la leyenda del cuadro estudiantil destacó lo mostrado por el equipo.

"La sensación fue que cuando la U pudo ir a buscar el partido, pudo atreverse, no lo hizo. Tuvo un primer tiempo correcto, el profesor (Rafael) Dudamel hizo un buen planteamiento en el primer tiempo. Creo que pudo anular de buena manera, pero cuando la U pudo ir a buscar, cuando te tienes que atrever, no lo hicieron. Ese fue el principal pecado", lanzó el ex arquero.

Universidad de Chile sumó un nuevo año sufriendo en el Monumental. Foto: Agencia Uno

Herrera señaló que tras el partido tuvo "sensaciones encontradas porque después que les hacen el gol, la U se va a buscar con tres posibilidades. ¿Por qué tuvimos que esperar para ir? Fue un partido raro. La U tuvo con qué, tenía jugadores con recambio como (Nahuel) Luján o (Pablo) Aránguiz, pero le faltó el detallito ese que siempre falta en el Monumental".

El ídolo de los azules también dejó su opinión sobre el momento de Dudamel, que dejó su puesto como técnico colgando de un hilo. "¿A quién podrían poner? Seguiríamos con las mismas equivocaciones. Son los mismos errores de los últimos cinco años. Llega un técnico y no le gusta al gerente o al técnico el gerente y así. Hay que asumir las responsabilidades y que la gente que viene con aires nuevos tenga un proyecto atractivo".

"Yo no tengo problema en que esté Dudamel, sino la forma en la que juega. Es su responsabilidad, pero siempre jugó así. Eso es responsabilidad de la gente que lo llevó", recalcó el ex guardameta.

Finalmente, Herrera recalcó que el venezolano esperó más de lo que debía. "Profesor Dudamel está para jugar de visita en Copa Libertadores. Está para anular afuera de buena manera, pero le falta la otra parte que es atacar. Hoy la U fue a especular, pero neutralizaron y no atacaron. Cortés jugó con los pies en el primer tiempo".