Johnny Herrera quiso de compañeros a dos archirrivales: “Me hubiera gustado jugar con Esteban Paredes y Nicolás Castillo”

Durante la presente jornada, Johnny Herrera puso fin a su carrera como futbolista profesional que, entre otros tantos logros, lo destaca como el jugador con más títulos en la historia de Universidad de Chile y también como parte del destacado grupo de bicampeones de América.

El Samurai, pese a tener algunas ofertas, decidió colgar los guantes tras su paso por Everton y ahora, seguramente, se enfocará en los medios de comunicación, donde ya estuvo en TNT Sports y Radio Cooperativa. De hecho, lo más probable es que regrese a la estación televisiva como parte de Todos Somos Técnicos u otros espacios.

Pero sus años bajo los tres palos dejaron varias reflexiones, entre ellas dos enconados rivales a los que les hubiera gustado tener alguna vez de compañeros: Nicolás Castillo y Esteban Paredes, de Universidad Católica y Colo Colo en su momento, respectivamente.

“Un jugador que me hubiera gustado tener en mi equipo, tengo varios. Nicolás Castillo, era un potencial Eduardo Vargas. Esteban Paredes cuando se movía… estaba en cualquier lado. Le pegaba en la nuca y era gol. ¿Era especial enfrentarlo? Sí, porque era el clásico”, recordó Herrera en TNT Data Sports.

Johnny Herrera y Esteban Paredes protagonizaron siempre un Superclásico aparte. A favor del portero, goleadas históricas en 2012 y una Copa Chile. Del lado de Visogol, anotaciones constantes y el invicto en el Monumental. | Foto: Agencia Uno

Asimismo, recordó sus lances en el Superclásico, donde las vivió de todos los colores posibles. “Tuve etapas contra Colo Colo, la del principio, que incluso le hicimos goleadas históricas. El 4-0, 5-0 y otro 4-0. Después se me dio vuelta la tortilla y no le pudimos ganar más a Colo Colo. Me voy tranquilo porque les pude ganar dos finales, una con Everton y la Copa Chile con la U”, remató.

Johnny Herrera, próximo a cumplir 40 años, además de su querida Universidad de Chile defendió a Corinthians, Audax Italiano y Everton en dos períodos desde su debut profesional en 1999.