Johnny Herrera sin asco a Azul Azul: "Hubiera sido muy care'raja que me hicieran un homenaje"

Johnny Herrera regresó al Estadio Nacional, pero esta vez a enfrentar a Universidad de Chile junto a Everton tras su controvertida salida del CDA. Y, como era de esperar, la gente lo recibió con tremenda ovación y muestras de cariño.

Emocionado, y fiel a su estilo, el angolino se desahogó con el CDF. "Esto es lo que vale, amigo (el tributo de la gente). Lo otro, en buen chileno, es paja molida. Además era muy care’raja si hacían un homenaje con lo que saben que pasó", lanzó.

Sobre las veces que jugó ante el equipo de sus amores, el portero recordó que "casi le dimos vuelta una llave con Audax, la semi con Everton. Pero no había obtenido tantas cosas y no había sentido tanto respaldo como el de estos últimos 10 años. Uno se saca el sombrero por esta gente, que se saca la cresta por venir al estadio, ellos son los dueños de este club, no la gente de arriba que por tener dos pesos más cree que es superior".

¿Volvería una vez retirado? "Yo no podría trabajar con gente que ha echado trabajadores que llevaban 30 años, que no cobraban en la época de la Corfuch. Yo no transo, prefiero perder plata yo. Con esta gente jamás podría trabajar", disparó si filtro.

Pasando al partido, reflexionó que "es difícil, si había un penal tenía que patearlo por obligación, por experiencia y hay que asumir. No sé si lo hubiese podido hacer. Pero bien, jugamos contra la U en su casa con tamaño respaldo de su gente y nos vamos tranquilos (…) Estoy en Everton, estoy bien en Viña, disfruto a mi familia, a mi hijo. Lata que enredamos un par de partidos, pero hoy mostramos más juego. Tenemos más variantes, hay que afinar un poco arriba y vamos a estar peleando. Nos faltó el cachito ese para terminar bien la jugada. Sumando y restando, el empate es lo más justo".

Finalmente, se mostró abierto a volver a la Roja si así lo quiere Reinaldo Rueda. "Estoy bien, si necesitan un arquero de experiencia siempre estaré disponible", concluyó.