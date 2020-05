Johnny Herrera se ilusiona con volver a la U: "Siempre voy a estar dispuesto"

La partida de Johnny Herrera es algo que a los hinchas de Universidad de Chile aún les duele. Incluso al propio guardameta, quien no esconde su amor por la camiseta azul y todo lo que significa en su vida.

En conversación con ADN Deportes, el guardameta de Everton se refirió a la opción de regresar con los estudiantiles. "Hoy por hoy no sabría decir si voy a volver a la U, estoy bien aquí (su actual club) pero siempre he dicho que para estar en un equipo grande como la U, la Católica o Colo Colo... para llegar a ellos tienes que destacarte en tus clubes, creo que lo he estado haciendo bien hasta el minuto".

"No sé lo que me depara el futuro, esta incertidumbre que hay con esta pandemia me consume y eso genera incertidumbre para mí también y mi futuro, entonces tampoco está tan claro. Pero obviamente es el equipo donde nací y siempre voy a estar dispuesto a conversar, mas allá de quién esté a cargo del club", agregó.

Además, Johnny se refirió a la reelección de José Luis Navarrete como presidente de Azul Azul. "Es extraño, es difícil también de evaluar su gestión, no saber si es buena o mala por lo vivido, porque empezó en un periodo difícil y el club estuvo a punto de descender, pero después lo agarró el estallido social, entonces no se pudo evaluar mucho el año anterior y ahora empezando, esto".

El arquero también se dio el lujo de revivir sus mejores recuerdos con los azules. "Siempre habrá muy buenos recuerdos, pasando por el debut, ganar en el Monumental, ganarle dos finales a Colo Colo, ganar un tricampeonato atajando todos los penales, jugar finales y definir con un gol tuyo, fueron muchos y por eso estaré siempre agradecido con la institución".

Finalmente, Johnny señaló a Jorge Sampaoli como el mejor técnico que tuvo. "Por lo que nos dio, por cómo jugaba, por su atrevimiento en la cancha, por desinhibirse muchas veces a la hora de ir a buscar los resultados... y esas cosas te marcan. Obviamente me marcó a mí también por mi ímpetu y forma de jugar al fútbol, porque mas allá de ser arquero, siempre quería ir para adelante, entonces me sentí plenamente identificado".