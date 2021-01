Johnny Herrera revela por qué no llegó el Mago Jiménez a la U: "Me agarré con Sabino Aguad"

Johnny Herrera despotricó contra la dirigencia de Universidad de Chile en entrevista con Radio Agricultura y contó por qué Luis Jiménez, hoy en Palestino, no llegó a reforzar a los azules.

"Es recurrente en los últimos cinco años. Acá hay un mal mayor que es esta gente que le soba el lomo a Carlos Heller, y le han hecho muy mal al club", dijo el arquero de Everton en alusión a los dirigentes de Azul Azul.

Sobre la llegada frustrada del Mago, comentó: "Me agarré con Sabino porque no quiso llevar al Mago Jiménez por no quedar mal con la colonia. Me agarré con Navarrete, me agarré con Conca por sapo. Yo la vi venir, yo luché contra todas estas decisiones.".

Johnny lamentó que Carlos Heller no vendiera sus acciones el año pasado: "Me dio lata cuando no quiso vender, cuál es la necesidad de tener el club. Por qué no da un paso al costado. Con todo el amor que le tiene al club y no lo hizo bien no sirve. Te dedicas a tus negocios y le entregas el club a gente que sí lo haga bien y lo administre de buena forma".

En cuanto a la situación que vive la U en la lucha por no descender, no fue positivo: "Yo ya no le tengo fe a la U, le tengo más fe a Iquique que va a salir de la zona en que está. Para muchos está descendido, pero los veo con mas hambre de salvarse. Cuando veo a la U, lo único que quieren es que termine el año".

Finalmente, descartó volver al club de sus amores: "¿Qué posibilidad tengo de volver al club con la gente que está? Me duele no estar, pero estoy tranquilo".