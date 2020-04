Johnny Herrera recuerda a su madre: "Me dijo que en la U no le hiciera caso a hueones"

En más de una entrevista Johnny Herrera dejó en claro lo importante que ha sido su madre Gladys Muñoz en su vida, y en entrevista a La Tercera, el arquero de Everton la recordó y dejó en evidencia lo triste que está con su partida.

“Me decía cuando cometía algún error en el arco. También me dijo que en la U no le hiciera caso a hueones y que no me retirara porque me quedaban algunos años para jugar”, aseguró el portero.

El Samurai dio pinceladas de la personalidad de su madre. “Mi mamá siempre tuvo mucha personalidad. Fue mamá soltera y echó a mi papá de la casa cuando yo era chico. Eso antes no se hacía, imagínate hacer eso hace 30 años. Se las bancó sola para sacar adelante a la familia. Me saco el sombrero y lo haré siempre por ella. Se sacó la cresta por nosotros”, contó.

Para el final, Herrera hace evidente su estado de anímo. “Mi mamá quería seguir viviendo, no quería morirse. Y te puedo asegurar que la peleó hasta el final. Quería seguir viendo crecer a Bruno, mi hijo. Quería seguir escuchando el ‘abuela Laly’, como le decía Brunito. Estoy triste, intentando llenar el vacío. Quedó pendiente el abrazo”, cerró.