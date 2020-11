Johnny Herrera por la pelea entre Espinoza y De Paul: "Sé que Gonzalo hoy le va a dar un beso al Tuto y van a solucionar todo"

La derrota por la cuenta mínima de Universidad de Chile ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional hace noticia no solo por el resultado. Tras el encuentro, Fernando de Paul y Gonzalo Espinoza protagonizaron un fuerte encontrón y que casi terminó a los combos.

El arquero, ofuscado por el penal que le dio el triunfo a los cementeros, se fue a reclamar contra el árbitro. Ahí llegó el volante, que lo intentó separar pero se terminó comiendo toda la rabia del Tuto. Una que se trasladó hasta los camarines.

Johnny Herrera, guardameta de Everton e ídolo de los azules, habló de lo ocurrido entre sus ex compañeros y le prestó ropa al bulldog. "He visto más crítica a Espinoza que a De Paul, pero entiendo a Gonzalo. Quería sacar al compañero para que no lo expulsaran de lo ofuscado que estaba", dijo al CDF tras el empate ante Deportes Antofagasta.

Gonzalo Espinoza y Fernando de Paul casi se fueron a los combos, teniendo que ser separados por el resto del plantel de la U. Foto: Agencia Uno

Para el campeón de Copa Sudamericana con el bulla, la situación no debería pasar a mayores y todo se cerraría en buena onda. "Se conversa, sé que Gonzalo hoy le va a dar un beso al Tuto y van a solucionar todo, estoy seguro. Por lo menos eso pasaba antes".

Sorprendido del nivel y un palo a Hernán Caputto

Johnny Herrera también se dio el tiempo de analizar el alza que ha tenido la U en las últimas fechas, donde consiguió una goleada ante Santiago Wanderers y le dio pelea a Unión La Calera.

"Parece que se pusieron buenos", bromeó el arquero. "Mostraron muchas cosas buenas cuando ganaron 3-0", agregó.

Finalmente Herrera aprovechó para dejarle también un palo a Hernán Caputto, uno al que todavía no le perdona haberlo sacado del plantel. "Ayer estuvieron bien a ratos, creo que los últimos 10 minutos bajaron por la intensidad que pone La Calera y por el trabajo más o menos anterior, por lo mismo no les da para el partido completo. Pero tienen equipo para pelearle a cualquiera".