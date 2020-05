Johnny Herrera mete presión: "Que Marcelo Díaz y Mauricio Isla vayan a la U, que hagan el esfuerzo"

Hace rato que Marcelo Díaz y Mauricio Isla no esconden sus deseos de jugar por Universidad de Chile. El volante porque es nacido en el club y es un hincha declarado, en tanto el lateral que nación en Universidad Católica hace años reconoció ser simpatizante del cuadro azul.

El que se refirió a este sueño de todos los fanáticos de la U, fue Johnny Herrera, el que está muy de acuerdo con la llegada de las dos figuras, pero, les mete presión.

"En cuanto a Marcelo (Díaz) y Mauricio (Isla) que vayan a la U, que hagan el esfuerzo. Yo vengo escuchando esto hace cuatro años, basta de las buenas intenciones y concretar porque si me ofrezco y viene otro club y pone dos pesos más y me voy a ese club , es que tanto no lo quería"