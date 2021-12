Con los ojos vidriosos y la emoción a flor de piel, Johnny Herrera no podía ocultar en TNT Sports lo que sentía tras el triunfazo de la Universidad de Chile ante La Calera. Era el reflejo de todos los hinchas azules, por lo que sentían media hora después de lo logrado en Rancagua.

Johnny fue enfocado en un primer plano, donde los ojos rojos eran su reflejo del alma. "Enfoca para allá", pedía al camarógrafo para que no se viera su sentimiento.

Lo cierto es que era lo mismo que estaba pasando con todos los hinchas azules en sus casas, en la calle o donde estuvieran. Al final, el fútbol es algo que todos los hinchas lo viven apasionadamente, por lo que desata tantas penas y alegrías.

Sobre el partido, Johnny contó que "ahora estoy más tranquilo, la sensación de lo que tocó pasar fue de mucha angustia. Fue tal como lo había hablado con mi entorno, mis amigos, esto no lo iba a sacar el DT. No quiero quitarle mérito, pero lo sacó Osvaldo, Arias, Galani... me saco el sombrero con Galani, terminó en todos los puestos dando los pases gol. Son sensaciones únicas".

Johnny pide que ahora "debe haber una reestructuración institucional, buscar un cuerpo técnico, pero no se trata de decir que se vayan todos. No somos así en la U". Agregó que "está clarito los que deben seguir, es simple los que quieren estar".

Herrera comentó que "sabía que iban a dejar la vida jugadores como Osvaldo González. Porque hubo cero planteamiento, era un desorden absoluto, pero hay que preguntarse cómo pudieron hacer las cosas tan mal en 10 años".

"Hay una cagada que viene hace tres años, Roggiero y el nuevo presidente están tapando eso", finalizó el campeón de la Sudamericana 2011.