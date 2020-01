Johnny Herrera le pega duro a Dante Poli: "No es mi culpa que sea pecho frío"

Johnny Herrera no es de los que se quedan callados. En una polémica despedida, el arquero saltó de Universidad de Chile a Everton y comenzó a saldar cuentas con quienes lo criticaron, dentro y fuera de una cancha.

Esta vez fue el turno de Dante Poli, quien fue directamente aludido por el ex capitán azul en una entrevista con el Diario La Cuarta. "En este momento, Johnny Herrera tiene que callarse la boca", dijo el comentarista deportivo en plena crisis azul en 2019.

Pero el angolino no se quedó ahí: "Fue injusto. Lo mío era aportar y todo el mundo me tildó de egoísta, como Dante Poli. No es culpa mía que sea pecho frío y no se haya identificado con ningún club. Lo mío fue pelear por mis compañeros, defenderlos, lo hablé en la cara a todos".

Herrera justificó sus reiteradas apariciones públicas por la mala relación que generó con la dirigencia de la U. "Me llevaba súper bien con los dirigentes hasta el 2015. No me cuadró, por ejemplo: la forma en que llega Sebastián Beccacece. Fue pésima", explicó..

En ese sentido, Herrera no fue el único lastimado. "Pepe Rojas sabía dos meses antes que se tenía que ir, fue feo. El nuevo DT estaba listo y nosotros estábamos con otro disputando una final. No entiendes cómo cresta pueden hacer tan mal las cosas", lamentó Herrera.

Johnny Herrera dejó Universidad de Chile como el jugador que más títulos oficiales ganó con los universitarios, y regresó a Everton, donde también se coronó campeón durante su paso entre 2007 y 2008.