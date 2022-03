Universidad de Chile recorrió distintos estadios y regiones para ser local ante Unión Española y no pudo encontrar dónde jugar. Todo esto tras las remodelaciones en el Estadio Nacional, ser “vetados” en El Teniente de Rancagua y las negativas de Viña del Mar con el Sausalito, la imposibilidad en el CAP de Huachipato y otra serie de contratiempos que, finalmente, los llevó a pedir la reprogramación para el domingo 27 de marzo en plena fecha FIFA. En el intertanto, los hispanos anunciaron que pedirán los puntos.

Ante esto, un ídolo de los azules como Johnny Herrera hizo una sentida reflexión en Todos Somos Técnicos de TNT Sports. “Es una pena. A cualquier hincha le gustaría tener una casa propia. Y no es sólo de Azul Azul, de esta administración, sino que de malas gestiones dirigenciales han llevado a que la U pierda terrenos hermosos para poder haber tenido un estadio. Que uno de los clubes más importantes de este país no tenga estadio y donde jugar es una pena”, comentó.

“También es una lata que se le cierren tantas puertas en provincia, en estadios municipales. Cayó mal el portazo de Viña del Mar. Valparaíso sí le abre las puertas. Uno no sabe si hay intereses de por medio o cosas raras, pero por qué sí en una ciudad y en otra no, estando al lado. Es la triste realidad de Universidad de Chile hoy por hoy. Por suerte pudo amarrar cuatro localías seguidas en Santa Laura, por lo menos hay dónde ir a ver a la U en estos partidos. Más adelante no sé qué pasará”, complementó.

Asimismo, Herrera dijo que “es falta de gestión de Universidad de Chile, no hay duda. Hoy el Estadio Nacional está en reformas y no se puede ocupar, así de simple. La realidad es esa. Hubo una administración que pudo hacer el estadio y no lo hizo. Así de simple. Hubo una autorización de un terreno que se iba a dar en comodato a una cuadra del anillo de Américo Vespucio, por Santa Rosa, y la administración de Carlos Heller no quiso porque no había recursos”.

Sobre la idea de Marcelo Díaz de juntar a los hinchas para concretar el sueño, aterrizó las expectativas. “Es muy difícil, a todos nos gustaría tener un estadio propio, pero se necesita mucha cantidad de recursos”, comentó.

Finalmente, Johnny Herrera envió un mensaje a los hinchas que invadieron y han provocado el rechazo hacia la U. “La gente lo tiene más que claro. Tengo cuatro amigos abonados y es plata perdida, todos de Andes, que es donde se metió la gente en el último partido, en teoría. Estoy seguro que nuestros hinchas aprendieron. He visto cosas muchos más graves y se tomaron medidas, pero ahora en contra de Universidad de Chile estuvieron acorde a lo que se hizo. Que no se vuelva a repetir, el único que pierde es el club y nosotros, los que somos hinchas. Nos cierran las puertas en todas las regiones por este tipo de situaciones, hay que ir alentar como siempre, desde el estadio”, remató.