Johnny Herrera vuelve a enfrentar a Universidad de Chile en el debut de Rafael Dudamel en la banca azul

Este sábado a las 19:15 se enfrentan en el Estadio Sausalito Everton y Universidad de Chile en uno de los partidos más atractivos de la fecha 19 del Torneo Nacional.

El encuentro tendrá un ingrediente especial al estar Johnny Herrera bajo los tres palos del arco viñamarino siendo el segundo partido contra la U luego de su bullada salida del equipo universitario en diciembre de 2019.

En marzo empataron la U y Everton 0-0 en el Estadio Nacional donde los hinchas laicos aplaudieron casi más al portero que a su propio equipo demostrando que pese a su partida, el Samurai sigue siendo un ídolo.

Es más, con la llegada de Cristián Aubert a la presidencia de Azul Azul, gatilló la idea de que Herrera pueda volver a Universidad de Chile a retirarse, principalmente por la buena relación que tienen el dirigente y el jugador, algo que no ocurrió en el último tiempo entre el guardameta y la dirigencia.

Herrera declaró hace unos meses que "se ha especulado que puedo volver. Pero voy a volver si soy el mejor arquero del campeonato y puedo aportar. No voy a volver a dar lástima. Uno por rendimiento tiene que estar donde le corresponde y si no, es porque no estás preparado".

Everton formaría con Johnny Herrera; Bastián San Juan, Marcos Velásquez, Cristián Suárez, Benjamín Berríos; Benjamín Rivera, Rodrigo Echeverría, Carlos Lobos, Juan Ezequiel Cuevas; Cristian Menéndez y Walter González.

En tanto la U, en el primer partido con Rafael Dudamel en la banca, lo hará con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Luis Casanova, Luis del Pino Mago, Jean Beausejour; Camilo Moya, Fernando Cornejo, Walter Montillo; Nicolás Guerra, Angelo Henríquez y Joaquín Larrivey.