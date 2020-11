Johnny Herrera despelleja y trata de “títere” a Hernán Caputto: “Era un tonto útil de Goldberg y Vargas”

Johnny Herrera siempre ha dicho sus opiniones en el tono que le parezca. Y a Hernán Caputto, lisa y llanamente, lo hizo pedazos tras su salida de Universidad de Chile. Aunque, la verdad sea dicha, le venía dando duro desde que aún estaba en el CDA.

Sobre el despido del ex DT azul, el Samurai manifestó a La Tercera que “es complejo. Yo habría esperado que terminaran estos dos meses de fútbol y lo hubiese evaluado. Aunque su evaluación era pésima, pero hubiese esperado. Pero la gente que decidió echarlo está en su pleno derecho. Es válido. Ellos estaban dentro y sabían lo que pasaba en el camarín”.

Asimismo, reveló que “lo que me decían a mí era que tenía a la mitad del camarín hasta la coronilla por las decisiones que tomaba y su forma de trabajar. Era un técnico sin carácter, que según me dicen los cabros tomaba decisiones absurdas (…) Los esquemas con los que jugaba la U eran pésimos. La convicción hacia los jugadores la había perdido hace rato. Es el entrenador con menos carácter que he conocido. Pero a él siempre le hicieron la pega, se notaba mucho que las decisiones las tomaba la gente de arriba. Caputto era un títere, un tonto útil de Goldberg y Vargas, que lo usaban para hacer lo que se les cantaba”.

Pero, ¿le creyó alguna vez? “No, cero. Más de la forma que llegó. Si no tienes valores y dejas a un equipo botado a un mes del Mundial Sub 17 es porque te importa muy poco el resto. Con esos valores no te irá bien. Hoy por hoy está donde tiene que estar: fuera del club y no dirigiendo al primer equipo que es una responsabilidad mayor. Él no tenía carácter”, disparó.

De paso, se rió del motivo que entregó Caputto apuntando al actual presidente de Azul Azul, Cristián Aubert. “Es irrisorio decir eso (que tuvo culpa en su salida). Es como si me peleara con mi señora y culpo al conserje del edificio. Es absurdo, no tiene nada que ver”, lanzó.

Johnny Herrera volvió en marzo al Nacional a enfrentar a la U y se fue lleno de cariño y regalos. Ni pescó a Caputto. | Foto: Agencia Uno

Rápidamente, aclaró que no habla por la herida tras haber salido de la U por decisión del ex entrenador azul. “No, siempre he pensado lo mismo. Y a mí él no me saca del club. Tampoco fue el que me comunicó a mí. Él fue a mi casa, pero yo ya sabía. La Tercera lo había tirado la mañana antes. En rigor cuando él me lo comunica yo ya sabía. Eso que él tomaba las decisiones, maní”, tiró.

Consultado si es el peor técnico con el que trabajó, cobró también el antecesor del ex golero. “(Alfredo) Arias es el técnico más chanta, Caputto es el con menos personalidad. En Primera tuve técnicos malos pero al menos tenían personalidad para dirigir en Primera”.

Goldberg, Vargas y un posible regreso de Johnny Herrerra la U



Rodrigo Goldberg y Sergio Superman Vargas, los directores deportivos, tampoco se libraron de los dardos. “Tienen toda la responsabilidad. Ellos llevaron a Arias, ellos pusieron a Caputto cuando había estado el Huevo Valencia que lo había hecho mucho mejor. Para mí fue porque Caputto era amigo de Vargas. Es la misma historia de cuando Vargas llevó a Capitano. Y lo mantuvieron cuando tuvo menos puntos que Arias. Y, curiosamente, el equipo empezó a ganar cuando me tocó entrar a mí. ¿Qué hizo para sostenerlo? Quedaste eliminado en primera fase de la Copa, te regalaron una final de Copa Chile y la perdiste. Poco entendible las decisiones. Me cuesta entender. Todos dicen que agarró el fierro caliente, pero le pasas a cualquier funcionario del club el primer equipo y le pagas cinco veces más de su sueldo y lo va a querer hacer. Quizás no, porque hay gente que tiene más valores y si lo llevan a trabajar con las inferiores se queda en inferiores”, sentenció.

Sobre Rafael Dudamel, el Samurai recalcó que “no lo conozco, pero le deseo lo mejor. Llevar a un técnico de selecciones no debe ser fácil. Que la U vuelva a ser protagonista, que juegue para adelante yendo a buscar los partidos, no ratoneando como este técnico que se acaba de ir. Daba pena que la U cada dos partidos tuviese dos tiros al arco. No me calzaba que llegara ese técnico a ese puesto con tan poco. Ojalá la U se llene de mística como antes”.

Ante la fallida venta de acciones de Carlos Heller, opinó que “pensé que iba a vender. Cuando algo no resulta te tienes que desprender de él. Ahora todos sabemos que era un pésimo negocio, que era mucha pérdida, y el hecho que no quisiera vender era porque había representantes. Pero al final es lo mismo que vendérselo a un empresario. Yo le hubiese vendido a un representante, pero que fuese serio”.

Finalmente, Herrera dijo de un posible regreso a casa que “he hablado con Cristián Aubert, me ha dicho que quiere que me retire en la U, que le encantaría. No sé si se podrá. Está De Paul, que ha sido regular. Está (Cristóbal) Campos, que tiene una proyección espectacular. Pero el tonto de entrenador que había antes no lo citaba al final. No me gustaría taparlos, no sé. Pero sí sé que me quedan un par de años y estoy muy contento en Everton. Quizás nos encontramos en la U, pero no como futbolista, como otra cosa”.