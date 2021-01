Johnny Herrera le vuelve a pegar a Hernán Caputto: "Me parece patético que salga a hablar"

Universidad de Chile no vive días tranquilos en virtud de su posición en la Tabla Acumulada donde tiene serias posibilidades de jugar el partido de promoción para no descender a Primera B.

Además arrastran un tema que les duele: el retiro de Walter Montillo. Por eso no pasaron desapercibidas las declaraciones del ex entrenador azul Hernán Caputto en el sentido de que si estuviera él, la Ardilla seguiría jugando.

A Johnny Herrera no le gustó nada que su ex jefe saliera a hablar en una semana clave para los azules y le contestó duramente asegurando que es "patético que salga ahora a hablar".

En el programa Todos Somos Técnicos de CDF, el actual portero de Everton afirmó que "me parece patético que salga a hablar Caputto ahora siendo uno de los técnicos con menos carácter que tuve".

Además Herrera hizo hincapié que la baja de rendimiento de los azules, ya venía con Caputto.

"Cuando se fue Hernán la U iba en franco descenso, de los últimos cinco partidos había sacado uno o dos puntos, no la habían hecho goles porque Dios es grande. Y que salga a hablar ahora la verdad es que es patético. Que no opine me parece que le hace mejor a Universidad de Chile", cerró.