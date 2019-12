Johnny Herrera cuenta que Azul Azul no quería pagar la operación al ojo de Jimmy Martínez: "Esos roces me tienen afuera"

En el marco de su cena homenaje, Johnny Herrera tomó el micrófono para dirigirse a los presentes y entre muchas cosas, explicó su salida.

Puso como ejemplo una particular situación que le tocó vivir como capitán. "A lo mejor la estoy cagando, pero ustedes saben que a Jimmy Martínez le pillaron un tumor en el ojo, estuvo mucho tiempo sin jugar, casi pierde su carrera, y pocos lo saben, pero Azul Azul peleó por no pagarle", aseguró el arquero.

Herrera cuenta que este tipo de sutuaciones gatillaron su salida. "Yo me peleé por eso y ese tipo de roces estoy seguro que me tienen afuera. Pero me voy con la conciencia tranquila, porque me tocó defender a su compañero ", afirmó.

Una vez terminada la cena, Johnny reconoció estar muy emocionado por la cena que le organizó Corfuch y reiteró que su idea es seguir jugando al menos, tres años más.