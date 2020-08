Johnny Herrera: "Voy a volver a Universidad de Chile si soy el mejor arquero del campeonato y para aportar"

Johnny Herrera abordó su bullada salida de Universidad de Chile, las diferencias con el DT Hernán Caputto y los rumores de un posible regreso a los azules. Conciliador, el 25 le concedió normalidad a su salida como un tema de fútbol.

“Yo ya no estoy en la U, pero le voy a desear toda la vida lo mejor del mundo a Universidad de Chile. Después de estar 20 años en el club, no hacerlo sería como desconocer a la familia, jamás voy a hacer eso”, dijo al programa Siempre Pasa Algo.

Agregó que “fui tremendamente feliz en la U y estoy eternamente agradecido de los hinchas. Son muchos los recuerdos y por lo menos voy a estar en el corazón de muchos azules”.

Y complementa: “el paladar en el fútbol es muy variado, le puedes gustar a un técnico y a otro no, porque prefiere más el juego de pies u otro que atajes más. El mismo tema con Caputto, si dice que no me quería, perfecto, no hay problemas y la vida continúa”.

Por último tuvo espacio para zanjar cuál es el mérito que debe cumplir para lograr un hipotético regreso a Universidad de Chile. Herrera considera que tiene tiempo, pero debe ganárselo en cancha.

Herrera, hoy en Everton.

“Se ha especulado que pueda volver. Yo voy a volver a la U si soy el mejor arquero del campeonato y para aportar, no voy a volver ni a palos a dar lastima. Uno por rendimiento tiene que estar donde le corresponde y si no es porque no estás preparado”, sentenció.