Johnny Herrera: "Si hubiese sido como Rivarola, que nunca criticó nada, a lo mejor yo hubiera estado 20 o 30 años en la U"

La salida de Johnny Herrera de Universidad de Chile sigue dando que hablar. El arquero, que estaría en carpeta del club otra vez, hizo el mea culpa sobre su partida y realizó una particular comparación con Diego Rivarola.

"Hubo cosas que no me correspondían. Si tengo que hacer una autocrítica era por qué me metí en todo el club cuando solo me tenía que enfocar en la cancha. Pero uno está ahí y ve injusticias, entonces es difícil quedarse callado", comenzó explicando en Al Aire Libre en Cooperativa.

Fue ahí que lanzó sus dardos contra el ex delantero. "Si hubiese sido como Rivarola, que después se llevó bien con todo el mundo, nunca criticó nada, a lo mejor yo hubiera estado 20 o 30 años ahí, pero no es mi forma de ser".

Johnny Herrera y Diego Rivarola fueron parte del plantel campeón de la U que levantó la Copa Sudamericana 2011. Foto: Agencia Uno

"Cuando veo tanta injusticia, creo salir en defensa de la gente que más lo necesita. A lo mejor si hubiera dicho que sí a todo, seguiría ahí y hasta mi familia estaría más feliz, pero nunca fue mi esencia y nunca lo va a ser", agregó.

Herrera insistió en que su gran problema fue tomar más responsabilidad de la que le correspondía, pero no da pie atrás. "El mea culpa es haberme dedicado más a la cancha y no tratar de velar por prácticamente todo lo que pasaba en el club. Pero tampoco me arrepiento, puedo andar por todos lados y mirar con la cabeza en alto a cualquiera que se me cruza y eso me deja conforme y lleno, de corazón".

"La consecuencia de mi actitud es la que todos saben, pero quizás con otros dirigentes o técnico, eso no habría pasado. Pero es parte del fútbol, no me arrepiento de nada", sentenció.