Johnny Herrera ya sabe qué hará: "Quiero ser el mejor DT, que mis equipos tengan personalidad y no le teman al rival"

Johnny Herrera anunció oficialmente que cuelga los guantes y dio por terminada una larga carrera a nada de cumplir 40 años. El ex arquero deja las canchas como ídolo y multicampeón en la historia de Universidad de Chile, además de ser parte de la selección nacional que se adjudicó las Copas América de 2015 y 2016.

Ahora, el objetivo de Herrera está en el banco y su meta es convertirse en entrenador profesional de acá a dos o tres años. El campeón de la Copa Sudamericana con los azules adelanta que estudiará y trabajará para ser el mejor DT.

“Hay técnicos que sin nada vienen a dirigir en Primera División, entonces si pongo un poquito de empeño y trabajo podría llegar a dirigir”, dijo Johnny Herrera a TNT Data Sport tras anunciar su retiro.

Agregó que “quiero ser el mejor, que mis equipos tengan personalidad y que cada vez que entran a una cancha pongan todo lo que tengan que poner. Quiero a un equipo protagonista, que salga a jugar en todos lados de la misma forma y no le tema al rival. No imagino que mis equipos no tengan personalidad”, complementa.

Consultado por los técnicos que marcaron su carrera, el ahora ex 25 de la U aseguró que hubo muchos, pero destacó a Jorge Sampaoli y a dos que supervisaron sus primeros pasos en el Chuncho.

“Tuve muchos técnicos buenos y una cantidad de chantas importantes. Imagino que a todos los técnicos les enseñan lo mismo, pero la forma de llegar al jugador es lo que te deja”, manifestó.

Sentencia que “me marcaron Sampaoli, un trabajólico como nunca había visto; Héctor Pinto y César Vaccia, que me criaron. Sacando un poquito de todos espero a futuro llegar a ser un buen técnico. De los malos entrenadores que tuve no voy a hablar”.