Johnny Herrera: "No concibo ver a Universidad de Chile o Colo Colo en Primera B. Ojalá la U mantenga la categoría"

Johnny Herrera apareció en Todos Somos Técnicos del CDF en la previa del superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile que se jugará este domingo en el estadio Monumental, con albos y azules complicados con la posibilidad del descenso a Primera B.

“Esta dura la lucha por el descenso, Everton también está incluido. Y el año pasado en la U lo pasamos mal con el mismo tema y no es fácil asimilar este tipo de situaciones, es difícil y duro cuando no estás acostumbrado a este tipo de cosas. Pero hay que ponerse los pantalones, no besar tanto el escudo y sacarlo adelante en cancha”, dijo Herrera en el Canal del Fútbol.

Agregó que “está bonito el campeonato, en la parte de arriba lo más probable es que la Católica salga campeón con tres o cuatro puntos de ventaja. Y la parte de abajo está entretenida, a los que les gusta el fútbol, en la mañana estábamos todos viendo a Iquique, tengo amigos ahí y estaba hinchando para que sacaran el partido adelante”.

“Teniendo a los dos grandes peleando abajo, uno en la tabla regular y el otro en la ponderada, está duro, difícil hasta el último partido y se define al final. La U y Colo Colo tienen partidos extremadamente difíciles. Colo Colo incluso más que la U, porque arrastran el problema entre plantel y la directiva… la cantidad de lesiones que han tenido por la ausencia de entrenamientos durante la pandemia es catastrófico. La U está un poquito más preparada, sin tanto lesionado”, complementó el actual arquero de Everton e ídolo de Universidad de Chile.

Antes del Superclásico los azules enfrentan a Palestino y los albos a Universidad de Concepción. Todo apunta a que ambos dosificarán: “no concibo ver a la U o Colo Colo en segunda, los dos partidos que deben enfrentar son igual de importantes. Es mucha la apuesta, tienen que jugar con lo mejor que tengan todos los partidos”, expuso.

Sin embargo, sentencia que “no soy cínico, sinceramente me importa muy poco lo que pasa con Colo Colo, sí me importa que ojalá la U mantenga la categoría y que la directiva de una vez por todas haga las cosas bien. No soy de esos cínicos que dicen que ojalá Colo Colo no baje por el fútbol chileno. No puedo decir eso y después andar cantando que se vayan a la B. Que pase lo que tenga que pasar, que bajen los que tengan que bajar. (…) Ojalá que se salve la Gloriosa, Everton entre en torneo internacional y somos todos felices”.