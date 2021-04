Johnny Herrera: "Me faltó ganar la Copa Libertadores 2012. Si manteníamos a Vargas y Canales era de la U y me dolió"

Johnny Herrera anunció su retiro en TNT Data Sports y habló en extenso de su adiós del fútbol. En medio del diálogo, el ex arquero de Universidad de Chile, Everton y la selección reveló que tiene presente que se arrepentirá más tarde que temprano.

“La primera sensación es que en un mes más voy a estar trabajando en otro lado y vea a otro arquero. Voy a pensar por qué cresta no estoy jugando yo. Estoy seguro que me va a pasar, pero no soy de términos medios, es blanco o negro. Ya está”, dijo Herrera.

Por otro lado recordó con cariño el título de Copa Sudamericana 2011 con la U y reiteró que su espina clavada es la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores 2012 contra Boca Juniors.

“El 2011 con la Copa Sudamericana, en no sé en cuántos partidos me hicieron sólo dos goles. Y el primer semestres del 2012, cuando llegamos a las semifinales de la Copa Libertadores”, recordó el ex arquero.

Complementó: “eso fue lo que me faltó: ganar la Copa Libertadores. Me habría gustado hablar con los dirigentes que no dejaran partir a esos jugadores, como no me dejaron partir a mí. Eduardo Vargas y Gustavo Canales, que eran goleadores. Osvaldo González que era el pilar atrás. Si manteníamos el equipo del 2011 a nosotros no nos ganaban esa Libertadores".

"Fue triste, de pronto frustrante. Estas jugando la Copa Libertadores y pensaba: por qué no está Eduardo, Canales, los echaba de menos… se llegó a semifinales y no teníamos el poderío económico de los brasileros u otros equipos, me dolió. Quién sabe si el futbol me da una revancha y poder dirigir una Copa Libertadores”, añadió.

Por último recordó “el partido del tricampeonato, cuando atajo varios penales. Tenía varios equipos interesados, River Plate… me iba de la U y fue una final soñada, dimos vuelta un partido de forma increíble, atajo todos los penales y fuimos tricampeones. Fue un sueño”.