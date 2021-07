Johnny Herrera revela que su candidato a DT de la U es Ronald Fuentes porque tiene una apuesta "muy parecida a la de Jorge Sampaoli"

Universidad de Chile está a la espera del duelo de revancha contra Fernández Vial por los octavos de final de la Copa Chile 2021, duelo que se jugará este domingo desde las 15:00 horas en el estadio Ester Roa. En la ida los azules empataron 1-1 como locales.

En conversación con Radio Biobio, el ex arquero de la U, Johnny Herrera, reveló que el futuro de Esteban Valencia en la banca lo tiene nervioso y revela cuál es su candidato de no continuar el Huavo como DT.

“La persona que llegue tiene que ser alguien que tenga una apuesta y que quiera jugar ‘a lo U’ como le digo yo: tiene que ir buscar los partidos y ser protagonista”, dijo Johnny Herrera.

Agregó que “a mí me gustaba mucho Ronald Fuentes. Ronald hizo milagros en Unión con un plantel que era mixtura prácticamente de primera y segunda división. Entonces me pareció extraño que ni siquiera esté en la lista de candidatos, siendo que incluso su apuesta era muy parecida a la de Sampaoli. Entonces la U tiene que enfocar a algo que te haga ser distinto a los demás, no estar marcando el paso como lo ha hecho en los últimos tres años”.

Por otro lado, y respecto al presente deportivo e institucional del Chuncho, el otrora 25 de Universidad de Chile cree que es el momento de definir si se le dará continuidad al interinato del Huevo Valencia de cara al segundo semestre o definitivamente adelantar la llegada de un entrenador que sea protagonista.

“A la U muchas veces no sabes ni qué exigirle porque recién se cambió otro técnico, en rigor la U está sin técnico. Lo de Esteban Valencia es un interinato y no se sabe qué va a pasar con él. Nadie ha dicho si va a seguir o no. Si se sigue actuando de esta forma obviamente que la U va a seguir en las tinieblas”, expuso.

Sentenció que “la U es un equipo que tiene la obligación de estar siempre peleando arriba y ser protagonista. Y eso hace rato no lo vemos. O sea (en Copa Chile) empató con un equipo de segunda, la U jugando con plantel completo, entonces eso fue como extraño, las sensaciones son bastante encontradas porque quieres al equipo y no lo ves bien”.