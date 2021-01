Johnny Herrera y el superclásico: "Es la oportunidad de la U. Históricamente es el peor Colo Colo, está descompuesto y desesperado"

Este miércoles Colo Colo visita a Universidad de Concepción y el jueves Universidad de Chile recibe a Palestino por la fecha 30 del Torneo Nacional 2020. El domingo, albos y azules se ven las caras en un nuevo superclásico del fútbol criollo en el estadio Monumental, con el picante de ambos equipos luchando por mantener la categoría y no descender a Primera B.

En conversación con Todos Somos Técnicos del CDF, el arquero de Everton e ídolo de la U, Johnny Herrera, ya palpita lo que será el nuevo derbi entre el Cacique y el Chuncho.

“Si puedo mandar un mensaje a la gente de la U, ésta es la oportunidad. Con Everton vimos muy descompuesto a Colo Colo, muy desesperado. Nos ganaban 1-0 tirando pelotazos. Prácticamente no me llegaron en ninguna jugada colectiva. Colo Colo se cae físicamente, su merma es muy significativa. La U tiene que ir a buscar el partido, se tiene que atrever y dejar todo. Podría ser el partido que condena a Colo Colo al descenso también. Será un clásico muy atractivo y mucho morbo. Me toca verlo de fuera, pero lo voy a disfrutar como hincha, y que mis ex compañeros rompan esa maldita racha”, dijo Herrera.

Agregó que “la oportunidad que tiene la U, otra como esta es difícil... Históricamente es el peor Colo Colo, nosotros terminamos en Everton muy tristes porque desaprovechamos una opción importante de golpear a Colo Colo cuando no está bien. No tienen extrema confianza, no tiene margen de hacer algo más. La U tiene que ir a buscar, salir con personalidad y de esa forma, si es así, yo creo que la U puede ganar”.

Johnny Herrera: "Lo más probable es que la U. Católica salga campeón"#TodosSomosTécnicos �� pic.twitter.com/udpf5vGu9N — CDF (@CDF_cl) January 13, 2021

Por otro lado se refirió a la implicancia que puede tener en el rendimiento de ambos equipos la ausencia de público en el estadio: “creo que Colo Colo estaría más abajo jugando con gente en el estadio, porque el hincha de Colo Colo no te alienta en todas. El de la U es más incondicional. Creo que la U estaría mejor y Colo Colo no tanto”, expuso.

Por último sentenció que “no sabía (que ambos dosificarán en la previa del superclásico). De pronto creo que más para Colo Colo puede ser un partido que salve el año y el descenso. La U de una u otra forma se preparó mejor y llega un poquito mejor por las semanas sin entrenamiento de Colo Colo en la pandemia. Ahora, que guarden jugadores para jugar el superclásico en las condiciones que están los dos, si me preguntas prefiero permanecer en Primera”.