Johnny Herrera revela que Carlos Heller y Azul Azul le cerraron la puerta al estadio de la U: "El Estado pasó un terreno a una cuadra de Vespucio, estaba todo listo"

Universidad de Chile vio reflotado el eterno tema de la construcción del estadio propio tras la declaración del nuevo alcalde de Maipú. Tomás Vodanovic aseguró que está llano a conversar con Azul Azul y la comunidad para abrirle la puerta a la anhelada casa del Chuncho.

Sin embargo, Johnny Herrera no está muy contento y salió al paso paran evita que los hinchas azules sufran una nueva decepción. En el programa Todos Somos Técnicos, Samurai Azul reveló que incluso el ex presidente de Azul Azul, Carlos Heller, rechazó un terreno cedido por Estado porque estaba una cuadra fuera y no dentro de Américo Vespucio.

“Chiste repetido. Tengo todas éstas que puedo contar sobre el estadio de la U, por qué no se hizo. A Universidad de Chile hace cuatro años atrás, el Estado prácticamente le había pasado un terreno al club”, dijo Herrera en TNT Sports.

El comentarista y ex arquero azul agregó que “los requisitos de Carlos Heller era que el lugar estuviera en el anillo de Américo Vespucio y este terreno estaba a una cuadra fuera de Vespucio…”.

De esta forma, Herrera dejó botando que la U estuvo muy cerca de construir el estadio propio, pero por alguna razón Heller y Azul Azul desecharon la oportunidad: “el valor, no recuerdo bien, estoy hilando muy fino… pero estaba dentro del presupuesto y hablando con el arquitecto encargado, estaba todo listo. Los dueños en ese minuto dijeron que no”, expuso.

Sentenció que “no sé qué tiene que pasar para que la U finalmente tenga estadio, los terrenos eran como de aviación, algo así. Estaba todo conversado y avanzado, pero cerraron la puerta”.