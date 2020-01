Joaquín Larrivey y la derrota ante Huachipato: "Otra vez pagamos muy caro pequeños errores"

Universidad de Chile no pudo ante Huachipato en su debut en el Campeonato Nacional y cayó 2-1 en un sufrido partido en el CAP. Parecía que los azules conseguían el empate, pero lo perdieron al 94'.

El único tanto del Chuncho lo marcó Joaquín Larrivey, quien se estrenó en las redes azules. El argentino hizo un análisis del partido: "Mala manera, me parece que otra vez pagamos muy caro pequeños errores. Esto es fútbol, por ahí no es merecido, pero no hay que lamentarse".

"Hay que ver qué hicimos mal y mejorar, es un campeonato duro, cada punto duele y hay que corregir. Son detalles que marcan la diferencia en un campeonato tan parejo como este. Te duermes un poco y te la mandan a guardar. A trabajar en la semana y mejorar", refrendó.

Finalmente, el Bati fue enfático en afirmar que la final de Copa Chile ante Colo Colo ya es parte del pasado y están enfocados en los próximos desafíos: "La Copa Chile ya pasó, este es un año nuevo. La Libertadores vendrá más adelante".