Universidad de Chile trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2022 y lo hace no alejada de la polémica. Los Azules viven un proceso de reestructuración con Luis Roggiero y Santiago Escobar, en el que han salido varios referentes de las últimas campañas.

Uno de ellos es Joaquín Larrivey, quien pese a su tremenda racha goleadora deja la institución en medio de fuertes críticas. El delantero había avisado que, si la directiva respetaba su palabra, continuaría el año que viene, pero finalmente fue notificado de que no se le renovaría el contrato.

Desde entonces el Bati ha dejado en claro su pena y frustración por la traición de la dirigencia. En conversación con Publimetro, el delantero volvió a disparar por su polémica partida. "No le encuentro ninguna explicación. Lógica, por lo menos, ni futbolística", señaló.

"Sobre todo por cómo se dieron las cosas: por mis rendimientos dentro de la cancha, por las referencias que tienen los directivos de parte de toda la gente que trabaja en el club, de los compañeros y del staff. Se me hace difícil encontrar una razón lógica", agregó.

Para Larrivey, lo que ocurre a nivel dirigencial es preocupante. "Se me hace difícil pensar que los máximos emblemas del club, como son el expresidente, el actual presidente y el director deportivo, no puedan cumplir su palabra. Si los máximos referentes de una institución no pueden cumplir su palabra, qué queda para el resto… Son cosas a las que no les encuentro explicación y que nunca me había tocado vivirlas".

Su caso con Montillo, el bajón de la U y el futuro del club

Lo que ocurrió con Joaquín Larrivey y su renovación marca la segunda gran polémica de la U en los últimos años. En la temporada pasada una situación similar fue la que vivió Walter Montillo, quien quería continuar pero finalmente se fue peleado con medio mundo.

"Son situaciones distintas. Walter dijo que no quería jugar en otro club que no sea la U y que se iba a retirar ahí, pese a que pudo seguir jugando un tiempo más. A ambos nos prometieron seguir, pero a él le enviaron el contrato cuando dijo que se iba. En esa situación nos mintieron a ambos, y siempre la misma persona. Ésa es la única similitud entre los casos. En el resto, hay cosas bien diferentes", disparó Larrivey.

Por otro lado, el Bati abordó el bajón que tuvo la U en esta campaña y en especial lo de Rafael Dudamel, quien se fue criticado y regresó a las canchas para ser campeón en Colombia. "Se dieron muchos cambios. Tenía la ilusión de pelear el torneo, como todos mis compañeros… Digo, mis excompañeros. Hubo un momento en el año en que teníamos que ganar para mantenernos arriba, no pudimos y, a partir de ahí, caímos en una seguidilla de malos resultados que nunca pudimos revertir".

Finalmente Larrivey reconoce que, pese a lo duro que ha sido todo, da vuelta la página y no piensa en lo que pase con los Azules. "Ni me puse a pensar en eso. Estoy pensando en mi futuro que en lo que viene para la U. No estoy en condiciones de dar ninguna apreciación, porque no sé qué es lo que va a pasar, no sé quién llega, quién se va, no conozco el nuevo entrenador y, así, es difícil tener una impresión de lo que viene y el porvenir que va a tener la U", cerró.

Joaquín Larrivey por ahora se queda sin club pero sus deseos son los de continuar en Chile. De hecho, señaló días atrás que le gustaría permanencer en Santiago, por lo que escuchará ofertas hasta de Universidad Católica y Colo Colo.