Joaquín Larrivey ruge en Instagram y desmiente millonaria oferta de Universidad de Chile: "No se dejen engañar"

La salida de Joaquín Larrivey de Universidad de Chile ha traído cola. El delantero reitera que tuvo el compromiso del presidente de Azul Azul, Michael Clark, para renovar en el cuadro universitario. Pero en definitiva, la era de Bati en el elenco azul llega a su final.

"Me pasaron una oferta y fue totalmente inferior a lo que salió en el diario. Yo creo que esos números son para hacerle creer a la gente que yo exigí un determinado dinero. Para nada es así. Si tienen esa oferta, que la muestren", desafió el goleador argentino en diálogo con ESPN.

Acto seguido y esta vez a través de su cuenta de Instagram, Larrivey aseguró que no había pedido 750 mil dólares por temporada, como aseguró la dirigencia del cuadro universitario en contacto con Redgol.

"¡Cuidado! Sigue apareciendo información falsa. Ayer era un millón. Hoy →", escribió el delantero en sus Historias, antes de postear un destaque de la nota que apareció en este portal pasado el mediodía de este miércoles.

En la nota televisiva, Larrivey aclaró que no había exigido dos años de contrato, si no que lo había dado como alternativa, que había conversado con el director deportivo, Luis Roggiero, y que él le hizo presente que no tenía problema con jugadores más veteranos.

"Una vez tuve una reunión con Clark, en los momentos difíciles. Nos reunimos los cinco más grandes: De Paul, Rocky González, Espinoza, Arias y yo, para tirar para adelante. Y cuando terminó y nos íbamos, nos llama el presidente a Arias y a mí y nos dice que quiere comer con nosotros porque quiere contar con nosotros el año que viene", recordó.

"Tanto Cristián Aubert, como Luis Roggiero, como Clark... todos concordaban en que querían que me quede. Clark dijo que nos daría lo que estábamos pidiendo. Nos queríamos quedar y nos quedamos tranquilo de que nos había dado su palabra el presidente", explicó Larrivey.

El delantero de 37 años anotó 43 goles en 73 partidos con la camiseta de Universidad de Chile, lo que le permitió convertirse en el máximo referente de los universitarios a la hora de luchar por la permanencia en Primera División en dos temporadas consecutivas.