No existe un hincha de Universidad de Chile que no haya reclamado por la lentitud en la renovación de Joaquín Larrivey, goleador azul que termina contrato con la U en diciembre.

El atacante se ha cansado de decir que su prioridad es seguir vistiendo la camiseta azul y que sólo depende del club formalizar un nuevo vínculo, algo que dejó en claro este miércoles en conversación con TNT afirmando que hay fecha estimada para que esto se lleve a cabo.

"Hablé con el presidente (Cristián Aubert) para poner un cierto límite de tiempo para a partir de esa fecha, escuchar algunas propuestas. No pusimos una fecha exacta, pero dijimos la primera semana de septiembre", afirmó.

Joaquín Larrivey tiene decidido continuar en Universidad de Chile (Agencia Uno)

En esa misma línea, Larrivey explica porque quiere quedarse en la U. "Cada uno tiene la decisión. En mi balanza pesa mucho más el hecho de venir 10 años jugando ininterrumpidamente, con 15 goles por año en promedio, no me perdí entrenamientos ni partidos. El año pasado hice 19 goles y di siete asistencias. Y este año vengo con una capacidad goleadora, sumando y aportando. Todo eso pesa. Después las determinaciones las toma el club. Si no quieren contar conmigo, está todo bien y buscaré en otro lado", aseguró.

El Bati además cuenta que habló con su representante para detener cualquier otro interés para quedarse con sus goles.

"Le dije a mi representante que no me mostrara ninguna oferta hasta no escuchar a la U. La prioridad la tiene la U, para mí y mi familia. Pero a partir de cierto tiempo, tengo que empezar a velar por mis intereses y los de mi familia", cerró.