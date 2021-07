Larrivey no le teme a nadie para pelear el campeonato con la U: "No veo un rival imbatible o sólido en la punta"

En Universidad de Chile no han tenido un buen arranque de torneo, donde la irregularidad fue la tónica en el elenco que dirigió Rafael Dudamel. Ahora, con Esteban Valencia en la banca, los azules tendrán la oportunidad de sacudir esos fantasmas, para lo cual esperan un triunfo este martes ante Melipilla.

Es que la ilusión de pelear por el título está latente, a pesar de que hoy marchan en la 12° posición. Y Joaquín Larrivey, una de sus figuras, señaló que la esperanza de estar arriba jamás debe perderse en un club como el Bulla.

"La ilusión de pelear el campeonato sigue intacta, pues veo potencial para eso. Y quien no tenga la ilusión de pelear, erró de club", comentó categórico en El Mercurio. Y luego de eso, dio sus argumentos de por qué cree que es posible terminar dando la vuelta olímpica a fin de año.

"Hay que mejorar, es lo que aspiramos y es lo que el club merece. Además, tampoco veo un rival imbatible o muy sólido en la punta", comentó el goleador, añadiendo que "evidentemente que con lo que estamos haciendo no nos calza para estar en los primeros puestos".

Sobre el pasar del club, manifestó que "en lo individual y en lo grupal evidentemente algo no está funcionando. Al decir esto me refiero a todas las áreas. Son días de mucha reflexión, de mucha autocrítica, pero con la esperanza de que ese ejercicio sirva y podamos sacar adelante lo que resta del campeonato. No es una cosa puntual tan identificable. Me parece que la U tiene que ajustar las tuercas en muchas áreas, no solo en la futbolística. Ahí todos debemos mejorar, porque no podemos decir que estamos creando 25 ocasiones y que no podemos hacer un gol".

Larrivey espera seguir en la U cuando termine su contrato. Foto: Agencia Uno

Finalmente, dijo que su deseo es seguir en la U cuando termine su contrato. "Uno lo va charlando con la familia y nos encantaría seguir. La ilusión es quedarnos y continuar activo un tiempo más, porque hoy mis ganas de jugar le ganan por goleada a las de ser entrenador, que es lo que haré en el futuro. Si la U me quiere, seguramente me quedaré", remató el Joaco.