Ya son 17 las jornadas disputadas en el Campeonato Nacional, lo que marca el ecuador de una temporada que tiene a los tres grandes peleando por el título con Universidad de Chile a la caza de Colo Colo, que es dueño del liderato en una pelea que también tiene involucrados a Universidad Católica, Unión La Calera y Audax Italiano.

Son muchos los jugadores que están en la lista de los más destacados pero para Cristián Basaure hay claridad totalidad sobre quién está por encima del resto. "No tengo dudas que Larrivey es el mejor, ahí sí tengo más certezas, para mí sí ha sido determinante", puntualizó en RedGol en La Clave.

El exfutbolista explicó su decisión con diferentes argumentos. "Ha anotado 21 goles la U y 14 los ha anotado Larrivey y de la forma que los ha anotado, ayer con un doblete ante Unión La Calera. Ha tenido un poder de finiquito maravilloso, está en un estado dulce y está pidiendo a gritos la renovación. Para mí es el mejor jugador de estas primeras 17 fechas", indicó.

Basaure destacó a jóvenes valores como Diego Valencia. (Foto: Agencia Uno)

"Empezamos a ver equipo por equipo y claramente hay jugadores importantes, lo de (Iván) Morales ni hablar, lo de (Gabriel) Costa ha sido bueno, lo de (Andrés) Vilches con (Octavio) Rivero le han dado un buen funcionamiento en ataque a La Calera. En Católica me cuesta encontrar un jugador importante, determinante, (Diego) Valencia descataría, (Fernando) Zampedri por los goles", añadió.

Para Basaure la mejor noticia del Campeonato Nacional son los jóvenes valores que han ido surgiendo. "Se castigó desde el discurso mediático diciendo que no hay recambio, que se iba a acabar la generación dorada y no hay futbolistas, no hay Alexis Sánchez y Arturo Vidal pero no hubo durante muchísimos años en nuestro país pero sí hay jugadores que pueden competir, vestir la camiseta de la selección e ir reduciendo la brecha. Uno va equipo por equipo, está Vicente Pizarro, Marcelino Núñez, Valencia".