Joaquín Larrivey cuenta la receta del éxito de la nueva U y agrega: "Nos pone felices que se reabra la galería sur"

Universidad de Chile suma tres triunfos en línea y pelea en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, situación que tiene feliz al delantero argentino Joaquín Larrivey.

El Bati, en contacto con la prensa este jueves, dio la receta del éxito del equipo de Hernán Caputto, en su versión 2020.

"Se está creando un buen conjunto, de jugadores jóvenes, más experimentados. Estamos todos tirando para el mismo lugar. No hay egos y ponemos por delante al equipo, por delante al grupo", analizó el ex Cerro Porteño.

Sobre los problemas que han tenido con las tarjetas rojas dijo que "la ansiedad la vamos manejando con naturalidad. Nos fijamos, y es curioso, el tema de las expulsiones es algo casual y se van a cortar en los próximos partidos. El caso mío, en particular el tema de los goles, no me genera para nada ansiedad".

Coquimbo y la galería sur

Por otra parte, el argentino habló del rival que tendrán este domingo Coquimbo Unido, que viene de meterse en segunda ronda de la Copa Sudamericana.

"Al rival lo vemos como un equipo bastante peligroso. Un rival que juega torneo internacional hay que tomarle respeto. Tiene jugadores para estar más arriba", señaló.

Por último, mostró su felicidad por la reapertura de la galería sur del Nacional, donde se ubica tradicionalmente la barra de Los de Abajo.

"La verdad es que nos pone felices que se reabra la galería sur. Para nosotros es importantísimo el apoyo incondicional, que en la U se da independiente del resultado. Espero que vayan todos a la cancha porque los necesitamos", comentó.

La U recibe el domingo a las 17:30 horas a Coquimbo en el Nacional.