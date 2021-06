Joaquín Larrivey confiesa que prefiere a Zlatan Ibrahimovic por sobre Lionel Messi y que se decepcionó de Ronaldinho

Joaquín Larrivey fue invitado al programa de TNT Sabor a Gol y contó sabrosas historias de su carrera y de su paso por el fútbol español donde jugó en el Celta junto a Fabián Orellana y el Tucu Hernández.

Precisamente en la Liga tuvo que enfrentar a grandes jugadores, entre ellos los que han reinado en las últimas décadas. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, sin embargo, para el delantero de la U hay uno mejor que todos.

“Zlatan Ibrahimovic para mí era espectacular. Yo sentía que tenía la fuerza de tres o cuatro personas, además de la técnica, de los goles y de todo. La paraba de pecho, abría los brazos y no se la podía quitar nadie. Eso fue lo que más me sorprendió”, afirmó.

Joaquín Larrivey el goleador de Universidad de Chile (Agencia Uno)

Si ya es sorprendente que para Larrivey Zlatan está por sobre su compatriota Messi, el atacante contó de la decepción que tuvo con una gran estrella mundial.

“Ronaldinho me decepcionó. Me esperaba mucho más y pasó que no se movió más de tres, cuatro metros cuadrados, de donde estaba yo. No sé si tenía un mal día o no le motivaba un equipo medio chico, como el que jugaba yo. Pero esperaba más", confesó.

Para el final, Joaquín Larrivey se refirió a los jugadores chilenos con los que le tocó compartir. “Orellana fue uno de los mejores jugadores con los que me tocó compartir. Si hubiera hecho más goles, creo que hubiera tenido la oportunidad de ir a un equipo más grande. Para mi es un jugador extraordinario. De los chilenos con que jugué, uno de los mejores. Me dio muchísimas asistencias”, cerró.