Joaquín Larrivey y el peor dolor de cabeza de Universidad de Chile: "Depende de nosotros olvidarnos de la tabla ponderada"

Luego del triunfo de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido y la derrota de Curicó ante Unión Española, el panorama es mucho más auspicioso para los azules que ya no sólo pueden evitar el partido de promoción para no irse a Primera B apostando a que Iquique no termine último, ahora depende de ellos mismos.

En efecto, los universitarios quedaron a dos puntos de los curicanos en la Ponderada a falta de tres fechas y donde ambos equipos se enfrentan la próxima semana en una verdadera final por no ir al partido que definirá el tercer descenso.

Joaquín Larrivey en conversación con La Magia Azul tiene claro que ahora depende de ellos mismos zafar, pero entiende que buenos resultados no sólo le permitirán a la U olvidarse del fantasma de la B, también pueden soñar con un torneo internacional.

"Yo creo que si planteamos con intensidad, porque la actitud siempre la hemos tenido, vamos a terminar olvidándonos de la ponderada definitivamente, porque ya depende exclusivamente de nosotros pasar a Curicó y con esto vamos a clasificar a un torneo internacional, una cosa lleva a la otra", aseguró el delantero.

Larrivey cuenta que hace rato viene insistiendo en la interna que cada partido es una final, y asegura que no es una frase antojadiza.

"Nos tenemos que enfocar en el partido que viene, de hecho mis compañeros me cargan porque digo que cada encuentro es una final, y es así, porque estos últimos partidos todos valen y te pones a pensar 'uh si hubiéramos ganado ese' y a eso yo apuntaba, hace 15 fechas que vengo diciendo que es una final, y este partido ante Unión es una final y debemos quedarnos con los tres puntos", cerró.