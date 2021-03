Joaquín Larrivey aleona a la patrulla juvenil de Universidad de Chile que debuta en Copa Libertadores: "No tengo duda que harán un gran partido, por algo están acá"

Este miércoles a las 21:30 en el Estadio Nuevo Gasómetro, Universidad de Chile enfrenta a San Lorenzo con el objetivo de seguir avanzando en la Copa Libertadores.

A su llegada a Buenos Aires, Joaquín Larrivey habló con la prensa apostada en el Aeropuerto de Ezeiza, y aseguró que pese a las múltiples bajas que tiene la U, confía en lo que pueden hacer los jóvenes reemplazantes.

"Hubiera sido complicado con todos los jugadores disponibles, ahora es más complicado, está clarísimo, tendremos un equipo con muchos chicos que no han jugado ningún partido, pero es la circunstancia que estamos viviendo y no tengo duda que harán un gran partido, confiamos plenamente, si están acá por algo es, se lo han ganado durante mucho tiempo", aseguró.

Larrivey está claro que el cuadro universitario tiene muchísimas bajas y que contará con apenas cinco titulares, sin embargo, el delantero tiene fe.

"Venimos con mucha ilusión, sabiendo de las dificultades que se nos plantea por este problema del virus, pero tenemos muchas ganas y ojalá que podamos hacer las cosas lo mejor posible, hacer un gran partido e ilusionados por pasar a la siguiente fase", afirmó.

Para el final, el trasandino declara su alegría por jugar en su país, contando que "siempre es especial venir a la Argentina, no pude venir nunca por el tema de la pandemia, no he podido abrazar a mis viejos y además siempre será especial enfrentar a San Lorenzo porque yo me formé en Huracán, y siempre me ha ido bien contra ellos".