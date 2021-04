Joaquín Larrivey aclara su relación con Rafael Dudamel: "Cuando tuve que decirle algo se lo dije y cuándo él ha tenido que decirme algo"

Universidad de Chile visita a Colo Colo en el estadio Monumental con la ilusión de poder romper la racha negativa que cumple 20 años y tendrá como titular otra vez a Joaquín Larrivey.

El artillero universitario en conversación con TNT dejó en claro que no tiene ningún conflicto con el técnico Rafael Dudamel, y que su relación con el venezonalo es de absoluto respeto, echando por tierra algunos rumores que indicaban lo contrario.

"Mi relación con Dudamel es de respeto, hemos intercambiado temas, tenemos una buena relación en realidad, un diálogo abierto y sincero. Cuando tuve que decirle algo se lo dije y cuándo él ha tenido que decirme algo, me lo ha dicho sin problemas", afirmó.

Luego de el empate ante Huachipato, Larrivey perdió por primera vez desde que llegó a Universidad de Chile en 2020 la titularidad y le tocó entrar unos minutos ante Deportes La Serena y todo el segundo tiempo ante Unión Española, donde pudo volver al gol.

El delantero no sólo se refirió a su relación con Dudamel, también tuvo elogios para su nuevo socio Marcelo Cañete, al que en palabras del argentino, hay que sacarle más provecho.

"Me gustaría que pasen muchas pelotas por Marcelo y que no retroceda tanto con la pelota. A medida que pasa el partido y no la toca, en determinados momentos tiende a retroceder más de la cuenta. Cañete es más determinante un poco más arriba. Da tres o cuatro pases-gol claros por partido. Además tiene una pegada bárbara", afirmó.

Prepárate para vivir la quinta fecha del Campeonato Nacional con el Superclásico, Colo Colo contra Universidad de Chile. Un partido donde nacen nuevos ídolos. Todos los detalles este domingo 25 de abril, a las 16:00 hrs, por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio.