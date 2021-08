Con 35 goles desde su llegada a Universidad de Chile en 2000, Joaquín Larrivey se ha convertido en uno de los máximos ídolos del hincha azul. Pero la historia puede tener un final abrupto, ya que su contrato termina a fines de temporada y no se sabe si seguirá.

El goleador abordó La Redgoleta de Redgol y el cariño por los colores emergió de manera automática. "Si me preguntas, me ilusiono con poder retirarme acá, seguir haciendo las cosas bien, que sigan saliendo así", explica el ariete que complirá 37 años este viernes.

"Me encantaría porque encontré un lugar donde la gente me quiere, donde mi familia está feliz, mi mujer y mis hijos. Donde me gustaría que me vengan a visitar mis papás y mis hermanos de Argentina", explica el atacante argentino.

"Justo antes de la pandemia iba a venir mi hermano a ver el partido contra Colo Colo y se suspendió. Nunca más vino, ni vino nadie. Y me encantaría que mi familia que está en Argentina pueda venir a disfrutar lo que es Universidad de Chile desde dentro", subraya El Bati.

La negociación entre Larrivey y Azul Azul



Universidad de Chile ya tuvo un primer acercamiento con Joaquín Larrivey, pero no es el único interesado. Por eso, el artillero puso una fecha en el horizonte para esperar lo que diga Azul Azul o evaluar otras opcions para el futuro.

"Mi representante dijo que ya tiene ofertas y le dije que no quería escuchar propuestas de ningún lado, hasta no escuchar a la U decir que me quede y que me entreguen una propuesta", sentencia Larrivey.

Joaquín Larrivey se ha convertido en la gran figura de Universidad de Chile y el Campeonato Nacional

"Él (el agente) puso el freno de mano, pero obviamente uno tiene que planificar su vida familiar e ir viendo qué va a hacer el día de mañana. Por eso el hecho de decirle a la U mi prioridad y que quiero escuchar primero qué tienen para ofrecernos y ver si efectivamente quieren contar con nosotros. Ahí tomaremos la decisión", puntualiza.

La respuesta quedó pendiente: "El presidente (Cristian Aubert) me dijo que el club estaba en un proceso de reestructuración. Le dije mi pensamiento y le trasladé lo que estoy contando, que tenía dos ofertas, pero que mi idea no era escuchar a nadie antes de la U".

"No para cerrar la puerta a la U, pero en esa reunión pusimos como fecha que a partir del 7 de septiembre voy a abrir las puertas a escuchar nuevas propuestas. Esa es la idea, porque si no se va dilatando y uno no sabe qué va a pasar", resume Larrivey.

- ¿Y qué le dijo el presidente de la U?

"Me dijo que iba a hacer todo lo posible, que era un proceso de reestructuración, que las prioridades son varias. Pero sigo ilusionado en que hagan una propuesta acorde a lo que he venido haciendo acá. Sentirme valorado no sólo por la gente, si no que por la dirigencia".

- ¿No siente que le pueda pasar lo mismo que a Walter Montillo?

"Lo de Walter es totalmente distinto, porque su idea era retirarse acá y la mía es seguir jugando. Son dos situaciones completamente distintas".