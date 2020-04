Joaquín Larrivey: "Mi suegro Gerardo Reinoso me convenció de llegar a la U"

Uno de los refuerzos de Universidad de Chile, fue el centrodelantero argentino Joaquín Larrivey, quien es yerno de un referente cruzado, Gerado Reinoso, el que fue muy importante para la llegada al club universitario.

"Cuando surgió la posibilidad, me llamó mi suegro Gerardo Reinoso y me empezó a decir que tenía que venir, que me iba a encantar el país, que el equipo no venía bien, pero que la gente era increíble y él fue el primero que me habló"

El goleador le contó a la Magia Azul lo que se encontró en el CDA. "Me recibieron muy bien, un plantel con un mix de gente joven y gente experimentada con ganas de cambiar lo ocurrido el año pasado, con ganas de hacer algo importante" ,aseguró.

El trasandino asegura que está feliz en su nuevo club y que la hinchada azul lo tiene enamorado. "Me sorprende todo, la barra espectacular, el ambiente de la U y me dicen mis compañeros que aún no he visto nada, por las circunstancias sociales y que el estadio no se puede ocupar a toda capacidad, y ojalá pueda ver a la barra de la U en todo su esplendor", afirma.

Sobre su falta de gol en los últimos partidos, Larrivey está tranquilo y cuenta que "tuve un inicio muy bueno, y por los números me había entusiasmado, pero estoy tranquilo en cuanto a dar todo en base a los entrenamientos y en base a los partidos, después las cosas se dan, como cuando tuve cuatro goles en un partido con seis ocasiones, luego tuve ocasiones y no pude concretar, también hubo partido donde no tuve ocasiones, pero no me gusta hablar de suerte".